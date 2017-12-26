Скончался один из создателей Рунета Валерий Бардин

Один из создателей российского сегмента интернета, известный исследователь Валерий Бардин умер в столице.

Об этом рассказала во вторник, 26 декабря, жена Бардина. По ее словам, он скончался из-за онкологического заболевания, передает ТАСС.

Валерий Бардин родился в 1954 году. Он работал программистом в Институте атомной энергии имени Курчатова, там при его участии была разработана компютерная сеть, подключенная позже к интернету.

Кроме того, Бардин был одним из создателей первых российских провайдеров "Демос" и "Релком", первого интернет-СМИ "Национальная служба новостей", а также Национальной электронной библиотеки.