Старейший хоккеист мира умер на 100-м году жизни

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Марк Сертич, признанный самым возрастным хоккеистом по версии Книги рекордов Гиннесса, скончался на 100-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию хоккея США.

Он играл в Дулуте за местную пожарную часть. Также выходил на лед три раза в неделю до того, как в штате Миннесота закрыли все спортивные площадки.

Сертич рассказывал, что за всю жизнь он забил больше 10 тысяч шайб. По его словам, он выходил на лед в первый раз в 1931 году. Он не закончил играть в хоккей даже после перелома, который он получил в 94-летнем возрасте.

Также Сертич прошел Вторую мировую войну и вырастил семерых детей. За свою жизнь неоднократно участвовал в марафонах, а также тренировал молодежные команды.