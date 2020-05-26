Умер китайский миллиардер Стэнли Хо

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Скончался основатель индустрии игорного бизнеса в Макао, миллиардер Стэнли Хо. Ему было 98 лет, передает RT со ссылкой на местное издание.

"Хо покинул империю азартных игр, доход от которой на ее пике составил половину налоговых поступлений в правительство Макао", – отмечает издание.

Миллиардера называли королем азартных игр. Ему принадлежала крупнейшая сеть казино в Макао, в том числе заведения Grand Lisboa и Casino L'Arc Macau.

Он являлся одним из самых богатейших людей региона: в 2018 году его состояние оценивалось в 6,4 миллиарда долларов. У Хо от четырех браков остались 17 детей.