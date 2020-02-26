Темы дня

Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:54

Умер поэт и прозаик Горбовский

утраты

14:54

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Интерпресс/Светлана Холявчук

Известный поэт и прозаик Глеб Горбовский скончался на 88-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила "Литературная газета" во вторник, 26 февраля.

В издании отметили, что Горбовский был давним автором и другом газеты, а его статьи и стихи регулярно печатались в "Литературке".

"Совсем недавно на наших страницах отмечалось его 85-летие, но время, увы, неумолимо. "Литературная газета" выражает соболезнование семье и близким покойного", – говорится в сообщении.

Горбовский родился 4 октября 1931 года в Ленинграде. Начал писать стихи в 16 лет, а впервые опубликовался в 1955 году в волховской районной газете "Сталинская правда". Является автором сборников стихов "Падший ангел", "Косые сучья", "Видения на холмах", "Возвращение в дом" и многих других.

Кроме того, он написал несколько повестей, в том числе "Простые проталины", "Звонок на рассвете" и "Плач за окном". В 1989 году Горбовский стал лауреатом Государственной премии РСФСР им. М. Горького.

утраты

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика