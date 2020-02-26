Умер поэт и прозаик Горбовский

Известный поэт и прозаик Глеб Горбовский скончался на 88-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила "Литературная газета" во вторник, 26 февраля.
В издании отметили, что Горбовский был давним автором и другом газеты, а его статьи и стихи регулярно печатались в "Литературке".
"Совсем недавно на наших страницах отмечалось его 85-летие, но время, увы, неумолимо. "Литературная газета" выражает соболезнование семье и близким покойного", – говорится в сообщении.
Горбовский родился 4 октября 1931 года в Ленинграде. Начал писать стихи в 16 лет, а впервые опубликовался в 1955 году в волховской районной газете "Сталинская правда". Является автором сборников стихов "Падший ангел", "Косые сучья", "Видения на холмах", "Возвращение в дом" и многих других.
Кроме того, он написал несколько повестей, в том числе "Простые проталины", "Звонок на рассвете" и "Плач за окном". В 1989 году Горбовский стал лауреатом Государственной премии РСФСР им. М. Горького.
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