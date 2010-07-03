В Москве простились с основателем Музея русской иконы Михаилом Абрамовым

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Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В Москве простились с предпринимателем, меценатом Михаилом Абрамовым, который погиб при крушении вертолета 20 августа.
Церемония прошла в воскресенье, 25 августа, в Музее русской иконы, основанной Абрамовым. В зале пел церковный хор. После панихиды состоится отпевание в Афонском подворье. Похороны пройдут на Ваганьковском кладбище.
"Нелепый случай оборвал жизнь. Жизнь замечательного человека. Миша был из тех людей, которые отдают – все для людей. Не так прост и легок был его жизненный путь", – цитирует ТАСС отца погибшего – заслуженного врача России Юрия Абрамова.
Слова соболезнования высказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"Десятки храмов, десятки монастырей, сотни людей, которым он оказывал помощь. Для меня он всегда служил примером. Если он за что-то брался, брался ответственно, он не давал пустых обещаний", – рассказал политик.
Абрамов погиб несколько дней назад в Греции в результате крушения частного вертолета. Воздушное судно упало недалеко от острова Порос после того, как задело провода линии электропередачи.
56-летний меценат увлекся коллекционированием икон в начале 2000-х годов. В 2006 году он открыл первый в Москве Музей русской иконы, который существовал исключительно на его средства.
Соболезнования семье Михаила Абрамова выразил Сергей Собянин. Мэр напомнил, что Абрамов в качестве мецената "участвовал в восстановлении храма Преображения Господня на Преображенской площади, строил храм Чуда Архангела Михаила в Хонех".
В коллекции музея, сообщается на его сайте, около пяти тысяч экспонатов, включая раннехристианские и византийские произведения VI-XIV веков.
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