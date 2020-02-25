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Общество

09:42

Память Коби Брайанта почтили 30 тысяч человек

утраты общество спорт

Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez

На церемонию прощания с пятикратным чемпионом НБА Коби Брайантом в Лос-Анджелесе пришли 30 тысяч человек, сообщает "Мир 24".

Прощание состоялось на стадионе "Стейплс-Центр", где Брайант провел большинство матчей своей 20-летней карьеры в команде "Лейкерс".

Перед собравшимися выступили многие знаменитости и вдова Брайанта Ванесса.

"Я была его первой девушкой, первой любовью, лучшим другом, защитницей. Он был удивительным супругом. И любил меня больше, чем можно выразить словами. Он был ранней пташкой, я была совой. Я была огнем, он был льдом, а иногда наоборот. Мы дополняли друг друга", – сказала Ванесса Брайант.

Вертолет с Брайантом, его дочерью и еще 7 людьми потерпел крушение 26 января в Калабасасе, штат Калифорния. По предварительным данным, пилот не справился с управлением и врезался в горный склон.

Все пассажиры летательного аппарата погибли.

Коби Брайант завершил профессиональную карьеру в 2016 году. С момента прихода в лигу он играл только за "Лейкерс" и за 20 сезонов принес команде из Лос-Анджелеса пять чемпионских титулов. Кроме того, баскетболист становился двукратным чемпионом Олимпийских игр.

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