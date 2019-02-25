Умер один из ведущих специалистов в области клинической онкологии Личиницер

Скончался академик РАН, замдиректора по научной работе НМИЦ онкологии имени Блохина Михаил Личиницер. Об этом Агентству "Москва" сообщили в администрации медицинского центра.

Как рассказали в НМИЦ имени Блохина, Личиницер был одним из ведущих специалистов в области клинической онкологии. Более 50 лет он проработал в стенах центра, занимаясь как врачебной, так и научной деятельностью. В медучреждении Личиницера назвали "одним из основоположников современной химиотерапии в России".

За выдающиеся научные достижения Личиницеру присвоили звание "Заслуженного деятеля науки Российской Федерации". Он также удостоился государственной премии в области науки и техники и был награжден медалью "За выдающиеся заслуги в онкологии" имени основателя отечественной онкологии профессора Петрова.

"Российская медицина потеряла не только крупного руководителя и признанного лидера, но и одаренного врача, человека большой доброты, внимательного и отзывчивого друга и учителя", – говорится в сообщении центра.

Михаил Личиницер родился 3 сентября 1939 года. Он окончил Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова.