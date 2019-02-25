Темы дня

Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:31

Умер один из ведущих специалистов в области клинической онкологии Личиницер

утраты наука медицина

17:31

Поделиться в социальных сетях:

Фото: www.ronc.ru

Скончался академик РАН, замдиректора по научной работе НМИЦ онкологии имени Блохина Михаил Личиницер. Об этом Агентству "Москва" сообщили в администрации медицинского центра.

Как рассказали в НМИЦ имени Блохина, Личиницер был одним из ведущих специалистов в области клинической онкологии. Более 50 лет он проработал в стенах центра, занимаясь как врачебной, так и научной деятельностью. В медучреждении Личиницера назвали "одним из основоположников современной химиотерапии в России".

За выдающиеся научные достижения Личиницеру присвоили звание "Заслуженного деятеля науки Российской Федерации". Он также удостоился государственной премии в области науки и техники и был награжден медалью "За выдающиеся заслуги в онкологии" имени основателя отечественной онкологии профессора Петрова.

"Российская медицина потеряла не только крупного руководителя и признанного лидера, но и одаренного врача, человека большой доброты, внимательного и отзывчивого друга и учителя", – говорится в сообщении центра.

Михаил Личиницер родился 3 сентября 1939 года. Он окончил Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова.

утраты наука медицина

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика