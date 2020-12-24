В Париже скончался знаменитый скрипач Иври Гитлис

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Знаменитый израильский скрипач Иври Гитлис умер в Париже в возрасте 98 лет, сообщает ТАСС.

Как сообщили члены семьи Гитлиса, музыкант скончался утром в четверг, 24 декабря. О причинах смерти не сообщается.

В связи с кончиной скрипача свои соболезнования выразил виолончелист Готье Капюсон.

"Безмерно опечален, узнав о смерти легенды скрипки Иври Гитлиса, скончавшегося этим утром", – написал Капюсон в Twitter.

Иври Гитлис родился в 1922 году в израильском городе Хайфа в еврейской семье, за год до этого перебравшейся в Палестину с Украины. Начал играть на скрипке с шести лет, обучался в Париже у выдающихся скрипачей Эжена Изаи, Марселя Шайи, Джордже Энеску и Жака Тибо. Позднее стал первой скрипкой Венской филармонии. С конца 1960-х годов жил во Франции. В 1990 году Гитлис получил звание Посла доброй воли ЮНЕСКО.