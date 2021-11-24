Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Центральном доме кинематографистов в Москве началась церемония прощания с народной артисткой РФ Ниной Руслановой.

Проститься с актрисой пришли близкие и коллеги. Гроб с телом Руслановой установили в фойе Большого зала.

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

Народная артистка РФ Нина Русланова скончалась в возрасте 75 лет. За свою карьеру она стала лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, обладательницей премии "Ника" сразу за несколько ролей.

Актриса наиболее известна по картинам "Завтра была война", "Знак беды", "Настройщик" и ряду других.

