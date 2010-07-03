Актера Харитонова кремируют в России и отправят прах на Украину

Фото: кадр из фильма "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (1983 год) режиссера Владимира Грамматикова
Тело советского и российского актера Андрея Харитонова кремируют в России и отправят прах на Украину для захоронения в Киеве. Такова была воля артиста.
Прощание в столице организовано не будет, сообщили в Гильдии актеров кино России.
"Церемония прощания в Москве проходить не будет, его будут хоронить в Киеве – это была его воля, там у него родственники. Тело кремируют в России, а прах затем отправят в Киев. Вопрос о том, когда это произойдет, сейчас решается", – передает Агентство "Москва".
Ночью 24 июня сообщалось о смерти Харитонова. Актеру было 59 лет.
Он дебютировал в кино ролью Артура Бертона в фильме "Овод", и эта работа принесла ему популярность. Позднее Харитонов сыграл в фильмах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Человек-невидимка", "Тайна "Черных дроздов" и других.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.