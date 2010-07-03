Актера Харитонова кремируют в России и отправят прах на Украину

Фото: кадр из фильма "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (1983 год) режиссера Владимира Грамматикова

Тело советского и российского актера Андрея Харитонова кремируют в России и отправят прах на Украину для захоронения в Киеве. Такова была воля артиста.

Прощание в столице организовано не будет, сообщили в Гильдии актеров кино России.

"Церемония прощания в Москве проходить не будет, его будут хоронить в Киеве – это была его воля, там у него родственники. Тело кремируют в России, а прах затем отправят в Киев. Вопрос о том, когда это произойдет, сейчас решается", – передает Агентство "Москва".

Ночью 24 июня сообщалось о смерти Харитонова. Актеру было 59 лет.

Он дебютировал в кино ролью Артура Бертона в фильме "Овод", и эта работа принесла ему популярность. Позднее Харитонов сыграл в фильмах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Человек-невидимка", "Тайна "Черных дроздов" и других.

