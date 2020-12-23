Прощание с создателем "Ну, погоди!" Курляндским началось в Москве

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Прощание с одним из создателей мультсериала "Ну, погоди!" Александром Курляндским началось в Центральном доме работников искусств, сообщает РИА Новости.

Гроб установили в одном из залов ЦДРИ. Рядом лежат цветы и венки, в том числе от президента России. После церемонии писателя похоронят на Востряковском кладбище рядом с родителями.

Курляндский ушел из жизни в результате продолжительной болезни в возрасте 82 лет. Об этом стало известно 21 декабря.

Российскому зрителю Курляндский известен как сценарист мультсериала "Ну, погоди!". Он дебютировал в мультипликации в первом выпуске сериала, а также писал юмористические рассказы, в том числе для журнала "Ералаш".

Курляндский был дважды награжден премией "Золотой теленок", а в 2007 году ему присудили звание заслуженного деятеля искусств России.