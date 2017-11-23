В Гильдии актеров кино соболезнуют в связи со смертью Годовикова

Кадр из фильма "Белое солнце пустыни". Режиссер Владимир Мотыль
Директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина делилась своими воспоминаниями об актере Николае Годовикове, скончавшимся в Санкт-Петербурге.
"Мое личное отношение – это искренние соболезнования прежде всего зрителям, которые любили и будут любить этого артиста, потому что один эпизод из «Белого солнца пустыни» достоин долгой судьбы", – цитирует Гущину RT.
По ее словам артист сильно бедствовал. В ближайшее время гильдия свяжется с родственниками актера, чтобы предложить свою помощь, в том числе с организацией похорон.
"Хотелось бы сказать одно – Петруха останется в нашей памяти – этой улыбкой, этим совершенно беззащитным, беззлобным отношением к жизни", – отметила Гущина.
Николай Годовиков, сыгравший роль красноармейца Петрухи в фильме "Белое солнце пустыни", умер на 68-м году жизни. У него был рак.
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