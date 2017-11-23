Скончался исполнитель роли Петрухи в "Белом солнце пустыни"

Фото: Кадр из фильма "Белое солнце пустыни". Режиссер Владимир Мотыль
Актер Николай Годовиков умер в Санкт-Петербурге на 68-м году жизни. Как пояснил директор актера Вячеслав Смородинов, у него был рак.
Годовиков умер у себя в квартире, тело обнаружил его тесть, сообщает "Комсомольская правда".
Николай Годовиков родился 1 января 1950 года в Ленинграде. Широкую известность получил благодаря роли Петрухи в картине "Белое солнце пустыни". Также играл в фильмах "Республика ШКИД", "Женя, Женечка и "катюша".
Позже он трижды оказывался в тюрьме, где провел суммарно 7,5 лет. В 90-х годах играл эпизодические роли в сериалах "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург". Последней его работой была роль управляющего казино в фильме "Шеф".
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