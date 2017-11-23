Джазмен Джон Хендрикс умер в США в возрасте 96 лет

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Джазовый певец Джон Хендрикс умер в больнице в Нью-Йорке. Ему было 96 лет.

Смерть исполнителя подтвердила его дочь. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Хендрикс известен своими умениями импровизировать и выступать в жанре вокализа. Он работал с крупными джазовыми музыкантами. Популярность певец получил в 1950-х годах. Хендрикс выступал в составе трио Lambert, Hendricks & Ross, а с 1964 года занялся сольной карьерой.

Ранее стало известно, что в США ушел из жизни джазовый продюсер армянского происхождения Джордж Авакян. Он скончался на 99-м году жизни в своем доме в Манхэттене.