Умерла Олимпийская чемпионка по фехтованию Валентина Прудскова

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Олимпийская чемпионка по фехтованию Валентина Прудскова скончалась, сообщает Агентство "Москва".

Известной советской фехтовальщице на рапирах был 81 год. Информация о времени и месте прощания будет известна позже.

Валентина Прудскова одержала победу в Олимпиаде в Риме в 1960 году. Помимо этого, она серебряный призер Олимпийских игр 1964 года в Токио в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах и трехкратная чемпионка мира 1958, 1961 и 1965 годов в командных соревнованиях.

Прудскова семь раз становилась призером первенства СССР, столько же раз побеждала в первенстве Союза профсоюзов, шесть раз – в первенстве РСФСР. Она победила в молодежном первенстве мира 1959 года. Награждена орденом "Знак Почета" и медалью "За трудовое отличие".