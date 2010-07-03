Умерла детская писательница Джудит Керр

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В Великобритании на 96-м году жизни скончалась писательница Джудит Керр, автор детских книг "Тигр, который пришел выпить чаю" и "Рассеянная Мяули".

"Джудит Керр, офицер Ордена Британской империи, умерла вчера у себя дома в возрасте 95 лет после непродолжительной болезни", – говорится в заявлении издательской компании HarperCollins.

Керр родилась в 1923 году в Германии в немецко-еврейской семье. Вместе с родителями покинула родину и после пребывания в Швейцарии и Франции поселилась в Великобритании. Во время войны Джудит Керр работала в Красном кресте, а в 1945 году поступила в лондонскую Центральную школу искусств и ремесел.

Первая книга Керр, "Тигр, который пришел выпить чаю", была издана в 1968 году. Эта история до сих пор остается одним их самых популярных ее произведений.

Роман "Когда Гитлер украл розового кролика" основан на событиях, произошедших в детстве писательницы. За это произведение она получила Немецкую детскую литературную премию.

Последний роман Керр, "Мой Генри", вышел в 2011 году. Книга посвящена ее мужу, умершему в 2006 году. В 2012 году писательница получила Орден Британской империи за вклад в детскую литературу и просветительскую деятельность, посвященную трагедии Холокоста.