Скончалась автор текстов "Ласкового мая" Алла Гольцева

Фото: vk.com/Ласковый Май Навсегда!

Автор текстов музыкальной группы "Ласковый май", поэтесса Алла Гольцева скончалась в возрасте 74 лет. Об этом сообщил в Instagram продюсер Андрей Разин.

"Ушла из жизни великая поэтесса Алла Гольцева, которая написала огромное количество текстов к песням", – написал он.

Музыкант отметил, что Гольцева работала с множеством артистов – Ларисой Долиной, Екатериной Шавриной, Алексеем Чумаковым и другими – но больше всего стихов написала для "Ласкового мая".

Разин также выразил соболезнования родным и близким поэтессы.