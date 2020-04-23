Скончалась автор текстов "Ласкового мая" Алла Гольцева

Фото: vk.com/Ласковый Май Навсегда!
Автор текстов музыкальной группы "Ласковый май", поэтесса Алла Гольцева скончалась в возрасте 74 лет. Об этом сообщил в Instagram продюсер Андрей Разин.
"Ушла из жизни великая поэтесса Алла Гольцева, которая написала огромное количество текстов к песням", – написал он.
Музыкант отметил, что Гольцева работала с множеством артистов – Ларисой Долиной, Екатериной Шавриной, Алексеем Чумаковым и другими – но больше всего стихов написала для "Ласкового мая".
Разин также выразил соболезнования родным и близким поэтессы.