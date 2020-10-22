Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Народную артистку РСФСР Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище. Прощальная церемония на кладбище прошла в тишине, передает РИА Новости.

Траурные венки прислали Владимир Путин, министерство культуры, правительство Московской области, Первый канал и другие.

На церемонии прощания присутствовали сын Скобцевой Федор Бондарчук, внуки – Сергей Бондарчук, Константин Крюков, режиссеры Павел Чухрай, Алексей Учитель, актер Сергей Гармаш, продюсер Игорь Угольников и многие другие.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования режиссеру Федору Бондарчуку в связи с кончиной его матери. Российский лидер обратил внимание, что Скобцева была прекрасной актрисой, человеком яркого дарования и душевной щедрости.

Соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР также выразил Сергей Собянин.

Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. Скобцева сыграла в ряде советских и российских фильмов. Дебютировала в кино ролью Дездемоны в фильме "Отелло" (1955). Она была женой известного советского режиссера Сергея Бондарчука.

Скобцева скончалась на 94-м году жизни.

