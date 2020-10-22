Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой. Прямой эфир

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

На Новодевичьем кладбище проходит прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой, которая скончалась на 94-м году жизни 20 октября. Проститься с актрисой пришли ее близкие, друзья и коллеги.

Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. Окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. После университета поступила в школу-студию МХАТ. В кино дебютировала в 1955 году в фильме Сергея Юткевича "Отелло" в роли Дездемоны.

Известность Ирина Скобцева получила благодаря роли Элен Безуховой в советской экранизации романа Льва Толстова "Война и мир". Зрителям актриса запомнилась ролями в фильмах "Я шагаю по Москве", "Они сражались за Родину", "Мэри Поппинс, до свидания", "Зигзаг удачи".

За время карьеры Ирина Скобцева снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах.