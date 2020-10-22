Москва онлайн покажет прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

22 октября на Новодевичьем кладбище состоится прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой.

Актриса скончалась на 94-м году жизни 20 октября.

Скобцева дебютировала в кино ролью Дездемоны в фильме "Отелло" (1955). В ее фильмографию входят "Я шагаю по Москве", "Они сражались за Родину", "Мэри Поппинс, до свидания", "Зигзаг удачи".

Известность получила благодаря роли Элен Безуховой в советской экранизации романа Льва Толстова "Война и мир". В 1974 году Скобцева получила звание народной артистки РСФСР. В 1997 году она была удостоена ордена Дружбы, а в 2018 году – ордена Почета за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Скобцева была женой известного советского режиссера Сергея Бондарчука. В браке с ним родились дочь Елена и сын Федор Бондарчук.

Смотрите прямую трансляцию 22 октября в 13:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.