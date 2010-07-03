Артист Виктор Власов умер на 66-м году жизни

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Заслуженный артист России Виктор Власов умер в возрасте 65 лет, говорится на сайте Московского академического театра имени Маяковского.

"Мы приносим соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Светлая вечная память", – говорится в сообщении.

Как уточняется, прощание с артистом состоится 24 августа. Отпевание начнется в 11:00 в храме Вознесения Господня на Большой Никитской, а гражданская панихида начнется в 12:00 в театре имени Маяковского.

Кремация запланирована на 14:00 на Хованском кладбище.

Виктор Власов служил в Театре имени Маяковского с 1974 по 2014 год.