Артист Виктор Власов умер на 66-м году жизни

Заслуженный артист России Виктор Власов умер в возрасте 65 лет, говорится на сайте Московского академического театра имени Маяковского.
"Мы приносим соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Светлая вечная память", – говорится в сообщении.
Как уточняется, прощание с артистом состоится 24 августа. Отпевание начнется в 11:00 в храме Вознесения Господня на Большой Никитской, а гражданская панихида начнется в 12:00 в театре имени Маяковского.
Кремация запланирована на 14:00 на Хованском кладбище.
Виктор Власов служил в Театре имени Маяковского с 1974 по 2014 год.
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