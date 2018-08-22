Актриса Барбара Харрис скончалась в США

Фото: кадр из фильма "Чумовая пятница", реж. Гари Нельсон
Знаменитая американская актриса Барбара Харрис скончалась в возрасте 83 лет, сообщает "Газета.ру".
Близкая подруга актрисы рассказала, что Харрис умерла от рака легких в хосписе штата Аризона.
В начале своей творческой карьеры Барбара Харрис еще подростком выступала на театральных сценах Чикаго. Там актриса встретила своего будущего мужа, режиссера Пола Силлса. С его помощью в 1961 году Харрис дебютировала на Бродвее.
Спустя четыре года актриса впервые появилась на большом экране − в фильме "Тысяча клоунов". За роль в этой картине ее выдвинули на премию "Золотой глобус". Впоследствии Харрис еще трижды номинировали на "Золотой глобус" за роли в картинах "Нэшвилл" (1975), "Семейный заговор" (1976) и "Чумовая пятница" (1976). Кроме того, успех у публики и номинацию на премию Американской киноакадемии ей принесла роль в драме "Кто такой Гарри Келлерман и почему он говорит обо мне ужасные вещи?", которая вышла на экраны в 1971 году.
Ранее сообщалось, что певица Арета Франклин , известная как "королева соула", скончалась в США 16 августа в возрасте 76 лет.
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