Скончался чемпион Олимпийских игр по хоккею Александр Гусев

Фото: ТАСС/Ун Да-син Вячеслав/АП

Победитель зимних Олимпийских игр 1976 года в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию о смерти хоккеиста подтвердили в пресс-службе клуба ЦСКА (Москва).

"Да, он скончался", – заявил представитель команды.

Александр Гусев родился 21 января 1947 года в Москве. Карьеру он начал в составе ЦСКА в 1965 году, играл на позиции защитника. Также выступал за команды СКА МВО и ленинградский СКА.

Помимо золота Олимпиады, Гусев также дважды становился победителем чемпионатов мира, дважды чемпионатов Европы. По разу хоккеист выигрывал серебряные медали на обоих турнирах, аналогично с бронзовыми.