Скончался актер из фильма "Люди в черном"

Фото: kino-teatr.ru

Умер актер Борис Лескин, сыгравший в фильме "Люди в черном". Он скончался на 98-м году жизни, сообщает РИА Новости с ссылкой на артистку театра МХТ имени Чехова Дарью Юрскую.

"Большая потеря для нас. Борис Лескин, Боба... Всю жизнь дружили с папой, сколько легенд и невероятно смешных историй о нем мы знали от папы! И жизнь Бориса Лескина – длинная, разная, удивительная – невероятна", – отметила она в своем Facebook-аккаунте.

Борис Лескин входил в труппу Большого драматического театра, снимался в кино. В 1980-е годы он переехал в Соединенные Штаты и стал играть в театре Нью-Йорка.

Актер был известен по таким фильмам, как "12 стульев", "Республика ШКИД", "Люди в черном" и другим.