Дочь художника Михаила Шемякина скончалась во Франции

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Единственная дочь российского художника и скульптора Михаила Шемякина скончалась во Франции в возрасте 53 лет. Об этом рассказал сам отец.

Доротея умерла 20 января, сообщают "Аргументы недели". Свою дочь художник охарактеризовал как "многогранного, странного, причудливого, глубокого и доброго человека". Причина ее смерти неизвестна.

Михаил Шемякин – лауреат государственной премии РФ, народный художник Кабардино-Балкарии, Адыгеи, почетный доктор ряда высших учебных заведений. Создал множество монументальных скульптур в России, Европе и США, участвовал в театральных работах, перформансах и телевизионных проектах.

Доротея Шемякина родилась в Санкт-Петербурге в 1964 году. В 1971-м с матерью Ревеккой Модлиной эмигрировала во Францию.

Первая персональная выставка Доротеи Шемякиной состоялась в 1980 году в галерее Нахамкина в Нью-Йорке. На выставке были представлены 50 композиций, которые раскупили в первые пять дней. Всего у Шемякиной прошло пять персональных выставок и более 20 групповых.