Скончалась американская артистка Делла Риз

Фото: AP/Douglas C. Pizac
Американская актриса и джазовая певица Делла Риз ушла из жизни в возрасте 86 лет.
Она скончалась в воскресенье, 19 ноября, в своем доме в американском штате Калифорния. По словам близких, актриса "умерла, окруженная любовью", передает "Лента.ру".
Причина смерти артистки пока остается неизвестной, однако отмечалось, что ранее она страдала от диабета.
Делла Риз начала выступать как певица в 1950-х годах. Популярность она приобрела благодаря песне "Don't you know?" ("Разве ты не знаешь?"). Три ее альбома были номинированы на Grammy. Она снималась в телесериале "Прикосновение ангела", в фильмах "Ночи Гарлема" и "Достопочтенный джентльмен", а также вела свое ток-шоу.
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