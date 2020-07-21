Умер актер Театра имени Пушкина Андрей Сиротин

Фото: kino-teatr.ru

Актер Театра имени Пушкина Андрей Сиротин умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщили в официальном аккаунте театра в Facebook.

С горечью сообщаем, что не стало талантливого артиста Андрея Сиротина, нашего задумчивого принца Калафа. Соболезнуем близким и родным. Светлая память. Опубликовано Московский драматический театр имени А.С. Пушкина Вторник, 21 июля 2020 г.



О причинах смерти не сообщается. Сиротин работал в Театре имени Пушкина с 2010 года. В нем он исполнял роль принца Калафа в постановке "Турандот". До этого он поступил в ВТУ имени Щепкина, а в 2006 году был зачислен на режиссерский факультет ГИТИСа.