Скончался режиссер Иван Щеголев

Фото: кадр из фильма "Морозова", режиссеры Иван Щёголев, Сергей Лесогоров, Олег Галин

Режиссер Иван Щеголев скончался на 60-м году жизни в понедельник, 20 апреля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

"За свою жизнь в профессии Иван Щеголев успел сделать немало. Он много и успешно работал в кино и на телевидении, и в планах его тоже было много интересных проектов. Коллеги по Гильдии кинорежиссеров помнят Ивана Щеголева отзывчивым, доброжелательным, открытым к общению человеком", – заявили в Союзе.

Коллеги режиссера также выразили соболезнования родным и близким Щеголева.

Режиссер Иван Щеголев родился в феврале 1961 года в семье актеров. За карьеру он стал автором таких фильмов и сериалов, как "Почти семейный детектив", "Морозова", "Лесник. Своя земля", "Кошмар на улице Цветочная", "Мытари", "Лекарь", "Деньги" и многих других.