Умер автор песни "Уральская рябинушка" Евгений Родыгин

Фото: ТАСС/Анатолий Семехин
На 96-м году жизни умер автор песен, народный артист России, уральский композитор Евгений Родыгин, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз композиторов Свердловской области.
"Он прожил достойную жизнь, и его песни продолжат звучать", – сказал собеседник агентства и добавил, что информация о прощании будет сообщена позже.
Как отметил сын композитора, 2020 год был объявлен в их регионе Годом Евгения Родыгина, поэтому для отца этот период был важным и насыщенным. Родные композитора обратились к руководству Управления культуры с просьбой похоронить его на Широкореченском кладбище на аллее деятелей культуры.
В 2010 году Родыгина избрали в состав почетного секретариата Союза композиторов России. Композитор писал музыку для спектаклей Свердловского театра драмы и фильмов Свердловской киностудии. Работал в Уральском народном хоре, написал в те годы наиболее популярные песни "Уральская рябинушка", "У границы", "Едут новоселы", "Куда бежишь, тропинка милая", "Белым снегом".
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