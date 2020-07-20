Умер автор песни "Уральская рябинушка" Евгений Родыгин

Фото: ТАСС/Анатолий Семехин

На 96-м году жизни умер автор песен, народный артист России, уральский композитор Евгений Родыгин, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз композиторов Свердловской области.

"Он прожил достойную жизнь, и его песни продолжат звучать", – сказал собеседник агентства и добавил, что информация о прощании будет сообщена позже.

Как отметил сын композитора, 2020 год был объявлен в их регионе Годом Евгения Родыгина, поэтому для отца этот период был важным и насыщенным. Родные композитора обратились к руководству Управления культуры с просьбой похоронить его на Широкореченском кладбище на аллее деятелей культуры.

В 2010 году Родыгина избрали в состав почетного секретариата Союза композиторов России. Композитор писал музыку для спектаклей Свердловского театра драмы и фильмов Свердловской киностудии. Работал в Уральском народном хоре, написал в те годы наиболее популярные песни "Уральская рябинушка", "У границы", "Едут новоселы", "Куда бежишь, тропинка милая", "Белым снегом".