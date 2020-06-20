Умер автор песни "На заре" Олег Парастаев

Фото: vk.com/Олег Парастаев

Умер бывший участник советской и российской группы "Альянс" Олег Парастаев. Об этом сообщают коллеги композитора на странице в соцсети "ВКонтакте".

Композитор ушел из жизни в возрасте 61 года. О дате и месте панихиды будет известно позднее.

Олег Парастаев родился в 1958 году. С начала 80-х он был знаком с лидером группы "Альянс" Игорем Журавлевым, к группе он примкнул в 1986 году. Одним из самых успешных хитов стала написанная Парастаевым композиция "На заре".

В 1988 году он покинул группу из-за разногласий с другими участниками и собрал собственный коллектив – "Новая русская группа" ("НРГ"). Незадолго до смерти запустил новый проект "НаЗаре".