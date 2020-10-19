Бывший президент Швейцарии скончался на 88-м году жизни

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Скончался бывший президент Швейцарии Рене Фельбер, сообщают "Дни.ру".

Он умер на 88-м году жизни. Фельбер занимал пост главы государства с 1 января по 31 декабря 1992 года.

Политическую карьеру Рене начал в 1958 году, вступив в Социал-демократическую партию. В 1960-е и 1970-е годы он занимал ряд должностей в кантоне Невшатель, был мэром города Ле-Локле с 1964 по 1980 год.

В декабре 1987 года он вошел в Федеральный совет Швейцарии (правительство). В марте 1993 года он подал в отставку в связи с обнаружением рака мочевого пузыря.