Фото: ТАСС/AP Photo/Hassene Dridi

Умер бывший президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али, сообщает ТАСС. Ему было 83 года.

Смерть экс-главы республики подтвердил его адвокат. По его словам, бывшего лидера страны, вероятно, похоронят на территории Саудовской Аравии, где он проживал последние несколько лет.

Зин аль-Абидин бен Али возглавлял Тунис с 1987 года. В 2011 году его свергли с поста после "жасминовой революции". Последние годы своей жизни он провел в бегах на территории Саудовской Аравии.