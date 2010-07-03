Петербургская филармония подтвердила смерть музыканта Михаила Романова

В Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича подтвердили смерть заслуженного артиста РФ Михаила Романова. Филармония примет участие в организации похорон музыканта.

"Михаил Борисович скоропостижно скончался вчера", – сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения. "Это был прекрасный человек. Для оркестра это, безусловно, тяжелая утрата", – подчеркнула собеседница агентства, добавив, что Романов "был заслуженным работником и высоким профессионалом".

Как уточнили в пресс-службе, музыкант состоял в штате коллектива академического симфонического оркестра филармонии. "Филармония будет участвовать в похоронах, во всех сопутствующих расходах тоже готовы всячески помочь", – заверили в учреждении.

Ранее стало известно, что тело Михаила Романова обнаружили на улице Белышева в Петербурге 18 августа. По предварительным данным, музыкант скончался, упав с балкона многоэтажного дома.