В Москве умер композитор Александр Вустин

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Композитор Александр Вустин умер в Москве в возрасте 76 лет, сообщает ТАСС.

Композитор ушел из жизни 19 апреля. Время и дата похорон станут известны позже.

Александр Вустин родился 24 апреля 1943 года в Москве. Он окончил Московскую консерваторию. За более чем 40 лет творческой деятельности композитор создал множество сочинений, звучавших в России за рубежом.

Его музыку исполняли скрипач и дирижер Гидон Кремер, баянист Фридрих Липс, дирижер Владимир Юровский, Ансамбль солистов Большого театра, "Студия новой музыки", Симфонический оркестр BBC и другие.