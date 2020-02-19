Фото: ТАСС/Иван Куртов

Народного художника РСФСР Анатолия Бичукова похоронят на Троекуровском кладбище 21 февраля, сообщил начальник студии художников имени Верещагина МВД России Олег Леонов.

Там же состоится церемония прощания со скульптором. Начнется она в 11:00 в большом зале кладбища.

"Бичукова похоронят как офицера, со всеми подобающими почестями, за счет государства, с салютами и трехкратным залпом в воздух. Все будет подписано и сделано как положено", – цитирует Леонова Агентство "Москва".

Скульптор Анатолий Бичуков ушел из жизни 19 февраля. Ему было 84 года.

С 1967 года Бичуков являлся членом Союза художников СССР, в 2001 году стал академиком и вице-президентом Российской академии художеств. На его счету свыше 50 памятников и скульптур, установленных не только в столице и городах России, но и за пределами страны.

Среди значимых работ скульптора памятник Феликсу Дзержинскому во дворе здания ГУВД Москвы на Петровке, "Памятник защитникам земли Российской" на Поклонной горе, памятник Сергею Есенину на Тверском бульваре, маршалу Георгию Жукову в Одинцове и многие другие.