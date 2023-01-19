Фото: ТАСС/Михаил Егиков

Известного грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе похоронили на Верийском кладбище в Тбилиси, сообщает ТАСС.

Гроб с телом артиста вынесли из большого зала тбилисской филармонии, где с утра проходила гражданская панихида, и понесли на кладбище. Его похоронили рядом с матерью.

Попрощаться с легендой советского и грузинского кино пришли сотни людей, его семья, друзья, коллеги и поклонники. Они перекрыли проспект Меликишвили, где расположена филармония, и с овациями простились с артистом.

Кикабидзе скончался 15 января в возрасте 84 лет после длительной болезни.

За время своей актерской деятельности он сыграл роли в фильмах "Мимино", "Совсем пропащий", "Я, следователь" и прочих кинокартинах. Он был удостоен звания "Народный артист Грузии" и Государственной премии СССР.

Кикабидзе является исполнителем композиций "Мои года – мое богатство", "Тбилисо", "Чито-гврито" и других музыкальных произведений.

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