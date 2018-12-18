Умерла заслуженный профессор МГУ Ия Маяк

Скончалась заслуженный профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Ия Маяк.

Как говорится на сайте исторического факультета вуза, доктор наук до последних дней продолжала читать лекции и вести семинары.

Ия Леонидовна Маяк родилась 27 сентября 1922 года. Она работала на кафедре истории древнего мира с 1961 года.

Маяк опубликовала ряд монографий по истории Рима, а также стояла у истоков журнала "Древнее право. Ius Antiquum".