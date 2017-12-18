Скончался глава общества "Мемориал" Арсений Рогинский

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Председатель международного историко-просветительского и благотворительного общества "Мемориал" Арсений Рогинский умер в возрасте 71 года. Он ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

"Нам будет недоставать руководителя "Мемориала", он был большим другом Совета и членов Совета. Концепция государственной политики по увековечиванию жертв политических репрессий была в значительной степени результатом его работы", – цитирует главу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаила Федотова ТАСС.

Федотов отметил, что Рогинский был светлым человеком и знатоком истории политических репрессий в РФ. Он также выразил уверенность, что общество "Мемориал" сможет продолжить свою работу.