В СФ прокомментировали смерть бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла

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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал смерть бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, отметив, что он много сделал для развития двусторонних отношений между Россией и США.

"Горькая новость. Это большой политик был, когда-то был госсекретарем США. Он немало сделал для развития наших двусторонних отношений с американцами. Очень горько, что человек скончался. Светлая ему память", – цитирует сенатора ТАСС.

О смерти Колина Пауэлла стало известно 18 октября. Сообщение о его кончине появилось на странице экс-госсекретаря в Facebook. Позже информацию подтвердила семья политика.

Пауэлл умер на 85-м году жизни от последствий коронавируса. По словам близких, он был полностью вакцинирован и в последние дни проходил лечение в медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Должность госсекретаря Пауэлл занимал с 2001 по 2005 год в администрации Джорджа Буша – младшего. Он стал первым афроамериканцем, возглавившим американское внешнеполитическое ведомство.

