Путин выразил соболезнования генсеку ООН из-за кончины Кофи Аннана

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
Владимир Путин направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью Кофи Аннана и отметил его вклад в реализацию задач организации и наращивание миротворческого потенциала организации, передает пресс-служба Кремля.
"Многие годы жизни этого замечательного человека и большого политика были посвящены служению Организации Объединенных Наций. Возглавляя ООН в непростой период, он очень многое сделал для реализации целей и задач Организации, для укрепления ее центральной роли в мировых делах", — цитирует пресс-службу Путина РИА Новости.
Глава государства выделил личный вклад Аннана в наращивание миротворческого потенциала ООН, а также в урегулирование ряда региональных конфликтов. Также Путин сообщил, что заслуги Аннана были по достоинству оценены международным сообществом, доказательством чего стало присуждение ему Нобелевской премии мира. Президент отметил его мудрость и мужество, способность принимать взвешенные решения даже в самых сложных, критических ситуациях.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что память об Аннане навсегда останется в сердцах россиян. Путин попросил Гутерреша передать слова сочувствия поддержки родным и близким покойного, сотрудникам Секретариата ООН, а также правительству и народу Ганы.
Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан скончался на 81-м году жизни.
Аннан занял вступил на пост генсекретаря ООН в 1997 году. В 2001 его переизбрали на второй срок. Благодаря этому, а также его успешной посреднической миссии в Кении в 2008 году, он был избран представителем ООН в Сирии.
В микроблоге Аннана в Twitter появилось сообщение, что нобелевский лауреат скончался в кругу близких после непродолжительной болезни.
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