Умер экс-завкафедрой иностранных языков Гнесинки Марк Дубровин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Профессор и бывший завкафедрой иностранных языков Российской академии музыки имени Гнесиных Марк Дубровин скончался в столице на 92-м году жизни. Об этом Агентству "Москва" сообщили в правоохранительных органах.

По информации правоохранителей, Дубровин умер в одной из московских больниц вечером 17 марта. "Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и симптомами диабета", – уточнил собеседник агентства.

Марк Дубровин был выдающимся лингвистом, кандидатом педагогических наук. В течение 50 лет – с 1962-го по 2012 год – он являлся профессором кафедры иностранных языков в академии имени Гнесиных, а с 1995-го по 2010 год возглавлял кафедру.