Умерла профессор исторического факультета МГУ Ольга Попова

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В возрасте 81 года в столице скончалась профессор исторического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени М. Ломоносова Ольга Попова.

Как говорится в сообщении на сайте факультета, доктор искусствоведения ушла из жизни в четверг, 16 января.

Попова была Заслуженным преподавателем Московского университета и заведующей сектором византийского искусства Государственного института искусствознания.

Отмечается, что специалист читала лекции в МГУ более 50 лет. Она написала более сотни научных трудов и десять монографий.