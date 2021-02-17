Умер американский радиоведущий Раш Лимбо

Фото: AP/TASS/Andrew Harnik

Скончался известный американский радиоведущий Раш Лимбо. Об этом сообщает News.ru.

Журналист ушел из жизни в возрасте 70 лет. О факте смерти рассказала в эфире его радиопрограммы супруга.

Причиной смерти называется рак легких.

Лимбо считал себя "доктором демократии". В эфире своих программ он активно критиковал "фем-нацисток", "чокнутых экологов" и "красных либералов". Радиоведущий был противником 44-го президента США Барака Обамы. Кроме того, участников штурма Капитолия 6 января он ставил в один ряд с героями Войны за независимость.

В 2008 году крупнейшая радиосеть США Premiere Radio Networks заключила с Лимбо беспрецедентный контракт на 8 лет. Зарплата ведущего составила 38 миллионов долларов в год. Еще 100 миллионов Лимбо получал в виде бонусов.