Умер американский радиоведущий Раш Лимбо

Фото: AP/TASS/Andrew Harnik
Скончался известный американский радиоведущий Раш Лимбо. Об этом сообщает News.ru.
Журналист ушел из жизни в возрасте 70 лет. О факте смерти рассказала в эфире его радиопрограммы супруга.
Причиной смерти называется рак легких.
Лимбо считал себя "доктором демократии". В эфире своих программ он активно критиковал "фем-нацисток", "чокнутых экологов" и "красных либералов". Радиоведущий был противником 44-го президента США Барака Обамы. Кроме того, участников штурма Капитолия 6 января он ставил в один ряд с героями Войны за независимость.
В 2008 году крупнейшая радиосеть США Premiere Radio Networks заключила с Лимбо беспрецедентный контракт на 8 лет. Зарплата ведущего составила 38 миллионов долларов в год. Еще 100 миллионов Лимбо получал в виде бонусов.