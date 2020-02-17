Умер грузинский режиссер Георгий Шенгелая

Фото: ТАСС/Гиви Киквадзе

Умер народный артист Грузии, кинорежиссер Георгий Шенгелая. Ему было 82 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр кинематографии Грузии.

"Да, я подтверждаю, что он (Шенгелая. – Прим. ред.) умер. О других деталях случившегося не смогу сказать. Он умер в Грузии", – сказал собеседник агентства.

Шенгелая родился 11 мая 1937 года. Актер окончил в 1961 году институт кинематогрофии имени Герасимова (ВГИК). Во время учебы он играл в киностудии "Грузия фильм", а после окончания стал режиссером студии.

В качестве режиссера он снял фильмы "Алавердоба", "Пиросмани", "Мелодии Верийского квартала", "Все хотят любви", "Хареба и Гогиа", "Ехал поезд" и другие. В роли актера многим он известен по картинам "Наш двор", "Отарова вдова", "Иные нынче времена".

Народный артист Грузии обладатель приза "Золотой Хьюго" международного кинофестиваля в Чикаго за фильм "Пиросмани" (1974). В 1986 году ему была присвоена медаль за лучшую режиссуру 36-го Берлинского кинофестиваля за фильм "Путешествие молодого композитора".