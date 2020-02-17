Автор саундтрека к сериалу "Бригада" погиб в Австралии

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Диджей Андрей Иванов утонул, разбившись о скалы в Австралии, передает портал "Дни.ру".

Как сообщил журналист Михаил Козырев в Facebook, его супругу удалось спасти.

Иванов родился в 1972 году. В начале 1990-х годов был ведущим музыкальных программ на радиостанции "М-радио".

Он является одним из создателей музыкального проекта Triplex, который специализируется на электронной музыке.

Композитор прославился саундтреками к сериалу "Бригада" и фильму "Бой с тенью" совместно с финской рок-группой Apocalyptica.