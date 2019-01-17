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13:02

Умер продюсер "Дозоров" и "Высоцкого" Алексей Кублицкий

утраты культура кино

13:02

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Фото: кадр из фильма "Новогодняя история", Александр Баранов

Продюсер Алексей Кублицкий умер 14 января от остановки сердца. Ему было 46 лет. Похороны Кублицкого состоятся 19 января в Волгограде, сообщила РИА Новости продюсер компании "Дирекция кино" Анна Асриянц.

"Прощание с Лешей Кублицким пройдет в морге Красногорска в 12:00 в четверг", – уточнила Асриянц. Она отметила, что продюсера похоронят на его родине – в Волгограде.

С 2001 по 2009 год Алексей Кублицкий работал в компании "Базелевс". Он выступил сопродюсером таких известных картин, как "Ночной дозор" и "Дневной дозор". Позже, в качестве генерального продюсера компании Production Value World Wide, Кублицкий участвовал в работе над фильмами "Высоцкий: спасибо, что живой" и "Ирония судьбы. Продолжение".

утраты культура кино

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