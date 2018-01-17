Скончался создатель фильма "Полицейская академия"

Фото: кадр из фильма "Полицейская академия", режиссер Хью Уилсон

Американский режиссер Хью Уилсон, снявший комедию "Полицейская академия", скончался на 75-м году жизни.

Он умер в своем доме в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) после болезни. Подробности смерти не уточняются, сообщает CBS19 News.

"Полицейская академия" вышла в 1984 году. Позднее лента получила еще шесть сиквелов от других режиссеров. В 1994 году действие седьмого фильма было перенесено в Москву.

Уилсон также создал картины "Клуб первых жен", "Взрыв из прошлого", "Телохранитель Тесс" и сериалы "Радио Цинциннати", "Место Фрэнка".