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Общество

17 января, 12:47

Скончался создатель фильма "Полицейская академия"

утраты культура кино

Фото: кадр из фильма "Полицейская академия", режиссер Хью Уилсон

Американский режиссер Хью Уилсон, снявший комедию "Полицейская академия", скончался на 75-м году жизни.

Он умер в своем доме в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) после болезни. Подробности смерти не уточняются, сообщает CBS19 News.

"Полицейская академия" вышла в 1984 году. Позднее лента получила еще шесть сиквелов от других режиссеров. В 1994 году действие седьмого фильма было перенесено в Москву.

Уилсон также создал картины "Клуб первых жен", "Взрыв из прошлого", "Телохранитель Тесс" и сериалы "Радио Цинциннати", "Место Фрэнка".

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