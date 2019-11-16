Умер поэт Валерий Дударев

Фото: wikipedia.org/LPetrovich по лицензии CC BY-SA 3.0

На 55-м году жизни умер российский поэт, журналист Валерий Дударев, сообщает "Литературная газета".

Валерий Дударев родился в Москве. Окончил филологический факультет МПГУ. Публиковался в журналах "Волга", "Литературная учеба", "Нева", "Наш современник", East$West Review (Великобритания), "Знаци" (Болгария).

Его стихи переводились на английский, болгарский, польский языки. Валерий Дударев – автор книг стихотворений "На склоне двадцатого века" (1994), "Где растут забытые цветы" (1997), "Ветла" (2001), "Глаголицам (2004).

С 2007 по май текущего года являлся главным редактором журнала "Юность".

"Юность" – литературно-художественный иллюстрированный журнал. Выходит в Москве с 1955 года. Журнал был основан по инициативе советского писателя Валентина Катаева, который стал первым главным редактором.