Прощание с Георгием Ярцевым пройдет в академии ФК "Спартак" 19 июля

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Прощание с бывшим главным тренером сборной России Георгием Ярцевым состоится в академии футбольного клуба "Спартак" во вторник, 19 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на чемпиона СССР в составе "Спартака" Александра Мирзояна.

"Прощание состоится во вторник в академии "Спартака", – сказал он.

О смерти Ярцева стало известно 14 июля. Бывший тренер умер в Москве в возрасте 74 лет. Предварительная причина смерти – острая сердечная недостаточность.

Карьеру футболиста он начал в родном костромском "Спартаке", он также играл за московские ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив". Под руководством Ярцева столичный "Спартак" в 1996 году стал чемпионом России, а "Динамо" в 1999 году – финалистом Кубка страны.

Национальную сборную России Ярцев тренировал с 2003 по 2005 год. В 2003 году он вывел ее в финальную часть Евро-2004.

