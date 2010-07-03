В США умер поэт Уильям Мервин

В США на 92-м году жизни скончался поэт, писатель и переводчик Уильям Стенли Мервин.

По информации газеты The New York Times, он умер во сне в своем доме на острове Мауи.

Мервин родился 30 сентября 1927 года. Известен как один из самых влиятельных поэтов США конца XX века. В 1960-х приобрел известность как автор антивоенных стихов. Позднее обратился к мифологическим темам и разработал уникальный стиль с отсутствием пунктуации.

Писатель получил много наград, в том числе Пулитцеровскую премию в области поэзии (в 1971 и 2009 годах). Делал переводы Осипа Мандельштама.